- Remuneratia medie a unui CEO al unei companii din indicele ATX a scazut de la 2,17 milioane de euro pana la doua milioane de euro, conform unei analize realizate de firma de consultanta khp. Cel mai bine recompensat CEO al unei companii din Austria a fost directorul general de la OMV, Rainer Seele,…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, a inregistrat o EBITDA de 99,1 milioane de lei in primele noua luni din 2020, in crestere cu 46% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 14% comparativ cu primele noua luni din…

- Rainer Seele, CEO-ul companiei austriece OMV, care controleaza Petrom, este vizat de o plângere depusa de un whistleblower la parchetul anticorupție din Austria, transmite publicația locala Kurier. Plângerea a fost confirmata de un purtator de cuvânt al parchetului, care a spus…

