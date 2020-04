Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP si Reuters.…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP .

- Mai multi oficiali din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au dezmintit miercuri ca aceasta ar fi "China-centrica", cum a afirmat in ajun presedintele american Donald Trump, si au subliniat ca nu e momentul pentru o reducere de fonduri, in plina pandemie, relateaza Reuters.Statele Unite…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ”amenintarea unei pandemii” cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ”foarte reala”, relateaza AFP, dpa si Reuters. „Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…

- Primul vaccin anticoronavirus ar putea fi gata abia peste 18 luni, astfel incat trebuie sa utilizam toate instrumentele pe care le avem acum la dispoziție pentru a combate virusul, a declarat directorul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de Reuters, potrivit Hotnews.…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei."In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…