Romania este un membru important al Aliantei Nord-Atlantice si nu este singura in contextul actualei crize militare dintre Rusia si Ucraina, a afirmat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o alaturi de presedintele Klaus Iohannis la Baza Mihail Kogalniceanu. Vizita lui Jens Stoltenberg are loc in contextul tensiunilor dintre Rusia […] Articolul Șeful NATO, vizita in Romania: „Un membru NATO puternic si dedicat”. Iohannis: „Niciun roman nu trebuie sa se teama” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .