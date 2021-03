Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea da gres in a-i convinge pe membrii Aliantei Nord-Atlantice sa sporeasca semnificativ bugetul comun pentru aparare si disuasiune, un element-cheie in planul de revitalizare a organizatiei, transmite luni dpa.



Potrivit unor surse citate de agentia de presa germana, cativa din cei 30 de aliati au transmis explicit in ultimele saptamani ca nu sunt pregatiti sa sustina reforme de amploare.



Alianta de aparare transatlantica functioneaza in mod obisnuit pe principiul consensului, ceea ce face putin probabila o revizuire semnificativa…