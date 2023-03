Șeful NATO acuză: „Doar 7 state, din 30, alocă 2% din PIB pentru armată” Jens Stoltenberg acuza faptul ca foarte puține state membre cheltuie cat trebuie pentru inzestrarea armatei. Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un interviu pentru The Guardian. Seful NATO, Jens Stoltenberg, avertizeaza ca Vladimir Putin este angajat intr-un „razboi de uzura” in Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

