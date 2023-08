Stiri pe aceeasi tema

- Canalele de Telegram legate de grupul de mercenari Wagner au publicat luni seara o inregistrare video in care liderul lor, Evgheni Prigojin, apare in haine militare, intr-un peisaj aparent arid, si spune ca este in Africa, unde „lucreaza” la peste 50 de grade pentru a face Rusia „si mai mare”, pe toate…

- Doi rusi acuzati ca au difuzat propaganda in numele grupului de mercenari Wagner in doua orase poloneze au fost arestati si acuzati de spionaj, a anuntat luni ministrul de interne Mariusz Kaminski, citat de News.ro. Cei doi au imprastiat aproximativ 300 de afise in Cracovia si Varsovia, iar in posesia…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a disparut din spatiul public din data de 24 iunie, cand a condus o rebeliune armata oprita in apropierea Moscovei, a publicat luni, 3 iulie, un mesaj audio in care multumeste proporului rus pentru sprijin si in care vorbește despre "noi victorii…

- Desi din punct de vedere formal s-a pus punct destul de repede crizei din Rusia, raman in urma o multime de necunoscute; unele vor putea fi deslusite pe parcurs, altele vor ramane probabil enigme de cursa lunga. Chiar si observatorii cei mai avizati ai situatiei din Rusia au caracterizat ceea ce s-a…

- Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca membrii forțelor sale, care au lansat o rebeliune armata, sunt "gata sa moara", intr-un mesaj postat pe Telegram. Intr-o serie de mesaje audio, liderul grupului de mercenari a promis sa rastoarne conducerea militara a Rusiei.Putin a promis…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- Forțele ucrainene au recucerit o parte din așezarea Berhivka, aflata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de catre liderul mercenarilor ruși, care a catalogat aceasta pierdere teritoriala ca fiind o ”rușine”. In urma cu o luna, gruparea de mercenari a lui Evgheni Prigojin se bucura…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat joi ca unitatile sale au inceput retragerea de pe pozitiile din orasul Bahmut din estul Ucrainei, fiind inlocuite de armata rusa, transmite Reuters. „Ne retragem unitatile din Bahmut. De astazi, 25 mai, la ora cinci dimineata pana in 1…