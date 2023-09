Stiri pe aceeasi tema

- APM Alba a dat unda verde proiectului „Construire fabrica de reciclare a anvelopelor uzate in municipiul Sebeș, județul Alba”, solicitat de catre LINCOLN PLUS SRL. Terenul nu prezinta denivelari majore sau indicii pentru producerea unor fenomene de risc natural. Din punct de vedere stratigrafic, peste…

- Asociația DEDEMAN a obținut autorizația de construrire de la Primaria Bacau pentru academia de tenis ce va fi realizata pe terenul de la Letea. Reprezentanții companiei au confirmat planurile pentru Ziarul de Bacau. Frații Paval, fondatorii companiei DEDEMAN, au demarat deja procedurile pentru realizarea…

- Dupa cum se poate observa in documentațiile de urbanism ale proiectului, construcțiile vor bloca liberul acces pe lac, in condițiile in care, potrivit legii, edificarea in zone protejate se poate realiza numai sub rezerve speciale, scrie Dobrogea Live .Șeful PSD Constanța nu a obținut avizul Direcției…

- RAT Craiova isi va extinde in scurt timp traseele autobuzelor in alte opt localitati, membre ale Asociatiei Metropolitane de Transport Public Craiova(AMTPC). Este vorba despre comunele Breasta, Bucovat, Carcea, Isalnita, Malu Mare, Pielesti, Simnicu de Sus si Ghercesti. RAT va castiga 30.000 de calatori…

- Primaria Craiova intentioneaza sa amenajeze un nou parc, intr-un cartier de la periferia orasului. In cartierul Cernele pe o suprafata de 62.656 mp, administratia locala vrea sa faca un parc pentru a transforma un teren mlastinos intr-un „parc dotat cu toate categoriile de echipamente destinate petrecerii…

- Megainvestitia privata realizata in Balta Craiovitei – Promenada Mall vine la pachet si cu o noua infrastructura rutiera, cu spatii verzi si amenajari peisagistice. Pentru o parte din aceste spatii verzi, proprietarul terenului pe care se construieste Promenada Mall si arterele de circulatie care vor…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil parter in statiunea Mamaia, zona hotel Perla, investitor Margona MTC SRL s a aflat in atentia consilierilor locali in sedinta din 29 iunie a.c. PUD ul a intrat in urma cu doua saptamani si in Comisia tehnica…