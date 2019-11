Seful Marinei americane a fost dat afara, dupa un dezacord cu Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american Apararii, Mark Esper, l-a demis duminica pe seful Marinei, Richard Spencer în legatura cu tratarea cazului unui militar de elia, care a fost condamnat pentru o conduita incorecta pe câmpul de lupta în Irak, iar ulterior a fost gratiat de președintele Donald Trump.…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, i-a cerut demisia sefului Marinei SUA, Richard Spencer, dupa un dezacord legat de excluderea unui soldat de elita care fusese gratiat de presedintele Donald Trump, a anuntat duminica Pentagonul, scrie AFP. Mark Esper "a cerut demisia secretarului…

- Trump promulga un compromis bugetar in vederea evitarii unui ”shutdown” pana la 20 decembrie.In pofida mai multor luni de negocieri, opozitia democrata si republicanii nu au ajuns la un acrod asupra unui buget pe termen mai lung, din cauza unor disensiuni, mai ales cu privire la finantarea…

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Donald Trump a anunțat, vineri, ca și-a dat acordul oficial ca polonezii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza pe o perioada de 90 de zile. Președintele american a anunțat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor din tarile…

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica intre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Democrații il acuza pe liderul de la…

- Atac armat in apropiere de Casa Alba! Un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri pe o strada din Washington DC, la cativa kilometri de resedinta presedintelui Donald Trump. Cel putin unul din raniti este in stare critica.