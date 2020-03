Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, aseara, ca mai multe puncte de frontiera de la granitele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria si Sebia vor fi inchise. „Folosirea eficienta a resurselor in punctele de trecere a frontierei cu flux mare de trafic, urmeaza sa fie inchise temporar,…

- Interior Minister Marcel Vela announced on Thursday at the end of the meeting of the National Committee for Special Emergency Situations (CNSSU), the temporary closure of several border crossing points with less transit, for the use of customs police officers at the crossing points where high traffic…

- De ultima ora! Punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației a fost inchis. Vezi lista punctelor de frontiera inchise in urma cu puțin timp Ministrul Marcel Vela a anuntat ca s-a decis inchiderea unor puncte de frontiera. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…

- De ultima ora! Punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației a fost inchis. Vezi lista punctelor de frontiera inchise in urma cu puțin timp Ministrul Marcel Vela a anuntat ca s-a decis inchiderea unor puncte de frontiera. „Pentru folosirea eficienta a resurselor in punctele de trecere a frontierei…

- Seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, chestorul Marin Bondar, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca traficul persoanelor prin punctele de frontiera este foarte mult redus, dupa ce guvernul ungar a interzis tranzitul cetatenilor care vin din tarile cu cod rosu. Intrebat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat miercuri ca Politia de Frontiera urmareste toate cursele aeriene cu escala catre Romania, astfel ca pasagerii nu pot ascunde din ce tara au plecat, adaugand ca au existat cazuri in care s-a incercat inducerea in eroare a autoritatilor.…

- Traficul de calatori si autovehicule peste granita, migratia ilegala, traficul cu tigari si droguri au inregistrat valori crescute in anul 2019 fata de anul anterior, a declarat, miercuri, in sedinta Colegiului Prefectural, inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, le cere cetatenilor sa se informeze doar din surse oficiale cu privire la coronavirus. "Cer cetatenilor sa ia informatii numai din surse oficiale, sa faca abstractie de diferitele categorii de informatii care sunt date pe surse, sa urmareasca toate comunicarile oficiale…