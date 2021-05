Seful Garzii National de Mediu, Octavian Berceanu a ajuns ieri pentru a doua oara in decurs de o luna in judetul Dolj. In Craiova a descins impreuna cu jandarmii si politia chiar in „raiul” dezmembrarilor ilegale din zona caselor cu turnulete de pe bulevardul Raului si in Popoveni. „Suntem in cartierul Popoveni, Craiova. Industria ilegala a dezmembrarilor de autovehiculelor a fost infloritoare, pana acum. Au inceput sa curga amenzile si masurile de igienizare a locatiilor. Urmarim daca deseurile vor fi depozitate pe depozitele legale. E multa munca, dar merita tot efortul”, nota Octavian Berceanu…