Stiri pe aceeasi tema

- Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ”nu este bine” sau ar putea fi asasinat. In timpul emisiunii Sunday Morning, de la postul de televiziune BBC One, amiralul Radakin a fost intrebat daca Putin ar putea…

- Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ''nu este bine'' sau ar putea fi asasinat, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ''nu este bine'' sau ar putea fi asasinat, informeaza DPA. In timpul emisiunii Sunday Morning, de la postul de televiziune BBC One, amiralul Radakin a fost intrebat…

- Rusia a folosit doar o mica parte din potentialul sau in ”operatiunea militara speciala” din Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, informeaza Reuters. „Potentialul Rusiei este atat de mare incat doar o mica parte din el este folosit in operatiunea speciala”, a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acordat un titlu onorific pentru „eroism” celei de a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, acuzata de Ucraina ca a comis masacrul de la Bucea, langa Kiev, a informat luni, 18 aprilie, site-ul rusesc de știri Pravda . Putin a semnat…