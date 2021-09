Şeful Eni: Europa are nevoie de un plan de securitate energetică pe termen lung Descalzi a subliniat ca UE importa aproape toate gazele naturale si cea mai mare parte a petrolului de care are nevoie, fiind dependenta de livrarile straine. ”Europa are nevoie de ceea ce nu are astazi, un plan energetic structurat si pe termen lung”, a spus Descalzi intr-un interviu publicat sambata. In privinta achizitiilor de gaze, Descalzi nu crede ca vor fi probleme, dar considera ca vor costa mai mult. Eni are contracte strategice pe termen lung pentru aprovizionarea cu gaze, cu o serie de tari producatoate, inclusiv cu Rusia. Gospodariile din Europa vor plati facturi mult mai mari pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

