- Marcel Ciolacu și-a inceput vizita oficiala la Bruxelles, vineri dimineața. Acesta nu s-a intalnit cu oficialii UE pana nu s-a interesat de starea celor doi pompieri romani internați la Spitalul Militar din Bruxelles. „M-am bucurat sa vad ca starea de sanatate a unuia dintre pompierii noștri, un tanar…

- Au fost externați 17 pacienți raniți in exploziile stației GPL din Crevedia, arata un un raport al Ministerului Sanatații. Insa trei dintre victime, care sunt intubate și ventilate mecanic, raman in stare critica, in spitalele din București.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a dezvaluit ca in timpul intervenției de la Crevedia a fost greu sa țina civilii departe de casele lor, iar oamenii se tot adunau in zona, sa vada dezastrul provocat de explozie. „Doua aspecte aici. Eu cand am ajuns acolo am insistat rapid pe ele, pentru ca intervenția deja era…

- Șeful DSU Raed Arafat respinge acuzația ca a aruncat pompierii in foc, in contextul exploziilor de la Crevedia. „Una din competența lor este focul. Asta e meseria, din pacate, și asta e riscul”, a precizat șeful DSU.„Una din competența lor este focul. Asta e meseria, din pacate, și asta e riscul.…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat luni seara, la Digi24, ca „probabil” sursa focului care a provocat exploziile din Crevedia o reprezinta o țigara.„Din ce-am vazut și ce s-a auzit, e vorba de o sursa de foc. Sursa de foc probabil ca a fost o țigara. Ceva nu s-a respectat, ceva…

- In urma exploziilor din Crevedia, doua persoane au murit și alte 58 au fost grav ranite. Dintre cele 58 de victime, 12 au fost transferate la spitale din strainatate, cu arsuri de diferite grade. Potrivit informațiilor, 6 dintre ei sunt intubați.

- 12 persoane ranite la Crevedia vor fi tratate in spitale din strainatate, in Austria, Germania, Norvegia, Italia sau Belgia. Unul dintre pacientii transferati la Milano este in stare critica, insa pentru cei doi pompieri transferati in Belgia medicii care ii ingrijesc un prognostic bun, dar ei vor sta…

- Germania a confirmat pentru transferul pacienților arși 13 locuri, iar pentru Austria inca 3 locuri. Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in cursul zilei si alte aeronave vor transporta raniti in strainatate. Doua aeronave au plecat spre Bruxelles și Milano, cu patru pacienți dintre cei mai gravi, in…