Șeful DNA, Marius Voineag, a anunțat ca mai sunt in lucru cateva dosare „serioase pe pandemie„, care vor genera ceva impact. Intr-un interviu pentru emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, preluat de Mediafax, Voineag a precizat ca nu s-ar hazarda sa vorbeasca in aceste cazuri de prejudicii de miliarde. „Fluierul la finalul meciului este dat de […]