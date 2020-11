CARAS-SEVERIN – Avand in vedere ca institutia are un director nou, in persoana lui Dan Micsa, fostul sef al Ocolului Silvic Anina, s-a schimbat si componenta Comitetului Director! Asadar, oamenii care decid in domeniul silvic din judet sunt: directorul Dan Micsa, care este si presedintele Comitetului Director, directorul tehnic Dan Campan, directorul economic Ondina Balgar, Mihai Gutu, seful Biroului de fond forestier, consilierul juridic Nicoleta Zaberca si sefii Ocoalelor Silvice Bocsa Montana si Valiug, respectiv Stejarel Rotariu si Mihai Bona. Secretariatul este asigurat de consilierul juridic…