Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto a acuzat miercuri Uniunea Europeana (UE) ca pune drepturile migrantilor inaintea celor ale minoritatii maghiare care locuieste in vestul Ucrainei, informeaza agentia de presa MTI. "Suntem obligati sa ne angajam intr-o dezbatere permanenta cu Bruxellesul…

- Romanii isi adjudeca lejer primul loc intr-un ipotetic clasament al celor mai energici “matinali” europeni, conform unui sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID. Aproape jumatate dintre romani (40%) spun ca se simt plini de energie imediat dupa ce s-au trezit si ca vor sa isi inceapa deindata activitatea.…

- Pe de o parte, Uniunea Europeana a semnat un acord de șase miliarde de euro cu Turcia pentru a opri fluxul de migranți, iar de cealalta parte, alte mii de oameni disperați continua sa parcurga ruta balcanica pentru a incerca sa ajunga in Europa. Datele sunt clare: numarul de refugiati care trec prin…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, in primul discurs pe care l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European (PE) la Strasbourg, sa se creeze un ”program european” privind finantarea colectivitatilor care primesc refugiati, in vederea depasirii ”dezbaterii otravite”…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza PAP.…