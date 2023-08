Stiri pe aceeasi tema

- Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, a scris luni tarilor in curs de dezvoltare si tarilor din Grupul celor 20 pentru a le indemna sa vorbeasca “cu o voce clara si unitara” pentru a determina Moscova sa revina la acordul care a permis exportul sigur de cereale ucrainene pe Marea Neagra si sa…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au anunțat joi, 27 iulie, ca au gasit „urme de explozibili” intr-o nava cargo care naviga din Turcia spre un port rusesc, pe fondul tensiunilor din Marea Neagra intre Kiev și Moscova, potrivit agenției AFP. Este al doilea anunț de acest fel in aceasta saptamana. Intr-o…

- Este a doua asemenea acuzație pe care Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) il face in aceasta saptamana. Potrivit presei de stat din Rusia, nava asupra careia s-au gasit joi explozibili era in drum din Turcia catre Rusia pentru a incarca cereale și a intrat anterior intr-un port ucrainean, relateaza…

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- Fostul presedinte și premier rus Dmitri Medvedev a insistat vineri, 26 mai, ca impartirea Ucrainei, cu estul acestei țari (Donbasul) mergand spre Rusia, iar zonele de vest la cateva state membre ale Uniunii Europene ar fi varianta care ar garanta ca un conflict intre Moscova si Kiev nu va reizbucni…

- Statele Unite(SUA) vor organiza, joi, o noua reuniune a Grupului de Contact pentru Apararea Ucrainei, in contextul dezbaterilor referitoare la furnizarea de avioane de vanatoare occidentale, informeaza site-ul Tagesschau.de, conform stiripesurse.ro . Departamentul american al Apararii a anuntat ca reuniunea…

- Rusia a blocat efectiv acordul privind cerealele din Marea Neagra prin refuzul de a inregistra navele care sosesc, a transmis luni ministerul ucrainean al Reconstrucției, potrivit Reuters."Federația Rusa a oprit din nou efectiv Acordul Cerealelor, refuzand sa inregistreze navele care sosesc și sa efectueze…