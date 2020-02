Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a cerut marti Israelului sa nu anexeze Valea Iordanului, o portiune importanta din Cisiordania ocupata, avertizand ca in caz contrar vor avea loc proteste violente ale palestinienilor, relateaza Reuters.



"Asta s-ar putea intampla", a spus el, referindu-se la anexarea Vaii Iordanului si a coloniilor din Cisiordania de catre Israel, prevazute in planul de pace pentru conflictul israeliano-palestinian propus de Donald Trump.



"Puteti fi siguri ca nu va fi pasnic", a spus el in cadrul unei dezbateri din plenul Parlamentului European reunit…