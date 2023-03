Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a incercat o data in plus sa dea vina pe Occident pentru razboiul din Ucraina, insa participantii la Dialogul Raisina, o conferinta pe teme geopolitice care a avut loc vineri la New Delhi, si-au facut simtit dezacordul, transmite sambata dpa.

- Vineri, șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, a apreciat ca se observa „o mica ameliorare in plan diplomatic cu Rusia pe perioada reuniunii G20 din India, in pofida divizarilor legate de Ucraina, relateaza AFP . In marja reuniunii G20 care s-a incheiat joi, 2 martie, fara un comunicat comun, secretarul…

- Uniunea Europeana ar trebui sa instituie mai multe sancțiuni impotriva sectorului tehnologic al Rusiei pentru a reduce capacitatea acesteia de a produce arme și rachete pe care le folosește pentru a lupta impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, pentru Reuters. Dl Lipavsky…

- Rusia nu mai are de gand sa inițieze proiecte comune cu Uniunea Europeana, avand in vedere ca Occidentul duce efectiv un „razboi hibrid” impotriva Moscovei, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Potrivit șefului diplomației ruse, relațiile dintre Moscova și UE sunt „la minime istorice”…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a remarcat ca „relațiile dintre Rusia și SUA se afla intr-o stare cu adevarat deplorabila, deoarece aproape s-au blocat din cauza Washingtonului”. Rusia și Statele Unite nu sunt in masura sa mențina o cale normala de conversație din cauza cursului conflictual…