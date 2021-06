Ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a criticat decizia presedintelui american Joe Biden de a nu se intalni cu lideri est-europeni cu prilejul primului sau turneu international de la preluarea mandatului, informeaza vineri Reuters. Intr-un interviu publicat vineri de cotidianul polonez Rzeczpospolita, Rau si-a mai exprimat regretul pentru faptul ca Washingtonul a renuntat la sanctiunile impotriva companiei care construieste conducta Nord Stream 2 care urmeaza sa transporte gaz natural din Rusia in Germania. In cadrul turneului de opt zile al lui Biden in Europa sunt incluse participarea…