Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a 11-a zi a luptelor dintre Israel și Palestina, o declarație din partea Hamas ar putea aduce mult-așteptata pace. Un oficial de rang inalt al Hamas a declarat ca se așteapta ca militanții din Israel și Gaza sa ajunga la un acord de incetare a focului „intr-o zi sau doua”, relateaza Reuters…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a inceput joi o vizita in Israel si teritoriile palestiniene pentru a evalua mijloacele prin care comunitatea internationala poate ajuta la o incetare a focului, la zece zile de la declansarea noilor violente intre Israel si miscarea palestiniana islamista Hamas,…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a inceput joi o vizita in Israel si teritoriile palestiniene pentru a evalua mijloacele prin care comunitatea internationala poate ajuta la o incetare a focului, la zece zile de la declansarea noilor violente intre Israel si miscarea palestiniana islamista Hamas,…

- Seful armatei israeliene, Aviv Kohavi, a declarat duminica ca miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, "nu a calculat corect amploarea" raspunsului israelian cand a lansat ploaia de rachete saptamana trecuta, transmite AFP preluat de agerpres. "Actionam cu un simt al dreptatii, cu…

- Seful armatei israeliene, Aviv Kohavi, a declarat duminica ca miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, "nu a calculat corect amploarea" raspunsului israelian cand a lansat ploaia de rachete saptamana trecuta, transmite AFP. "Actionam cu un simt al dreptatii, cu sentimentul…

- Joe Biden i-a sunat, sambata seara, pe Benjamin Netanyahu, premierul in exercitiu al Israelului, si pe Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, in condițiile in care continua ostilitațile militare dintre armata israeliana si organizatii islamiste din Fasia Gaza. Ce i-a spus Biden lui Netanyahu?…

- Ministrul apararii al Israelului, Benny Gantz, a ordonat joi o "întarire masiva" a fortelor de securitate în orasele mixte israeliene, unde convietuiesc evrei si arabi, pentru a combate violentele din ultimele zile, informeaza AFP și Agerpres."Suntem într-o situatie…

- Focurile de arma, care au avut loc intr-o statie de autobuz la intersectia Tapuah, la sud de Nablus, este tipica unui atac al militantilor palestinieni, potrivit armatei."Un autovehicul suspect a sosit in intersectie si a tras in directia unor civililor israelieni", a precizat armata."Fortele de securitate…