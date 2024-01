Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, i-a cerut luni fostului presedinte american Donald Trump sa impartaseasca „formula sa magica” pentru a pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore, asa cum pretinde el, relateaza AFP. „Credeam ca miracolele se intampla doar la Lourdes”, a glumit Borrell, referindu-se la locul de pelerinaj catolic din sud-vestul Frantei. „Nu am reusit sa gasim formula magica pentru a rezolva problema in 24 de ore, dar inteleg ca presedintele Zelenski l-a invitat pe presedintele Trump sa vina la Kiev si sa gaseasca rapid o solutie”, a adaugat Borrell, in cadrul unei…