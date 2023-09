Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Moșteanu crede ca ar trebui sa existe drugteste la intrarea in plen pentru a ști daca „cei care voteaza legile țarii n-au avut nopți sau weekenduri zbuciumate inainte”. Daca tot politicienii vor sa curețe țara de droguri, ar trebui sa inceapa aceasta lupta cu propriul exemplu, mai spune deputatul Moșteanu.…

- Regiunea extinsa a Marii Negre trebuie sa fie protejata impotriva efectelor razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat presedintele Klaus Iohannis la ONU. Seful statului a amintit ca „inca din prima zi a razboiului, Romania a actionat in deplina solidaritate cu curajosul popor ucrainean”. „Vom…

- Partidul lui George Simion a inceput sa atraga ca un magnet o serie de rezerviști militari, iar de curand a facut o achiziție de top, care va surprinde clasa politica. De cateva saptamani, organizația AUR București are un președinte interimar cu mare greutate militara. Este vorba de generalul Marian…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, luni, ca va propune o serie de modificari legislative, printre care si confiscarea mijloacelor de transport in care sunt depistate droguri sau conducatorul auto a fost confirmat pozitiv. De asemenea, acesta spune ca vrea instituirea obligativitatii…

- O instituție cheie a statului roman este condusa de peste 20 de ani de un personaj destul de controversat aflat de mulți ani la pensie. Premierii vin și pleaca, Petrescu ramane Incepand din 2002, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), instituția vitala care “organizeaza…

- Miss Moscova 2023, Angelina Brezhenskaya, a gafat cand a fost intrebata care este capitala Romaniei. Nu, nu a raspuns „Budapesta”, cum poate intuiți! Care e capitala Romaniei? – aceasta este intrebarea care a pus-o in dificultate pe Miss Moscova 2023, Angelina Brezhenskaya, intr-o emisiune televizata.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține, luni, o conferința de presa privind activitatea Ministerului Sanatații in legatura cu persoanele și pacienții internați in centrele pentru persoane varstnice. G4Media transmite LIVE declarațiile ministrului. Alexandru Rafila: Lucrurile in momentul de fața…

- Un amendament introdus intr-o comisie parlamentara de la Camera Deputaților la legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.153/2022, retrimisa de Președinție pentru reexaminare, PSD și PNL au decis sa reduca prețul maxim de decontare pentru energia cumparata de furnizori și vanduta…