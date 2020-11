Stiri pe aceeasi tema

- Surse apropiate de administrația de la Budapesta au relatat, vineri, despre alegatiile de “fraudare” a alegerilor prezidentiale din SUA vehiculate de Donald Trump, un “prieten al Ungariei”, dupa cum a afirmat premierul ungar Viktor Orban, relateaza AFP. “Tensiune enorma in America dupa numeroase indicii…

- Judecatoria Chișinau sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat roman PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma, anunța jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul roman Justiției a cerut autoritaților din Republica Moldova extradarea lui…

- Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova anunța ca pe parcursul zilei de duminica, cand au loc alegerile prezidențiale, a identificat un atac cibernetic din afara țarii la mai mulți utilizatori de telefonie, funcționari ai MAI, inclusiv la adresa ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Prima doamna Melania Trump a postat un eseu personal pe site-ul Casei Albe in care detaliaza experiența ei in lupta cu Covid-19, fiind diagnosticata in urma cu aproximativ doua saptamani. Prima doamna a mai dezvaluit ca fiul ei, Barron Trump, in varsta de 14 ani, despre care Casa Alba a confirmat public…

- La o zi dupa ce i-a indemnat pe americani sa-și depașeasca frica de pandemie, Donald Trump a catalogat, marți dimineața, criza drept o problema a starii de spirit, spunand ca țara „invața sa traiasca” cu virusul – și il aseamana cu sezonul de gripa, scriu jurnaliștii New York Times. Experții in sanatate…

- Unul dintre predicatele cu care ministrul Catalin Predoiu justifica modificarile din pachetul de legi ce privesc Justiția arata ca guvernul și-a propus sa trateze acest subiect exclusiv din perspectiva politica, susțin juriștii consultați de Sursa Zilei. Este vorba despre prevederea conform careia procurorii…

- Secretarul de presa al Casei Albe a anuntat pe tweeter ca Presedintele Trump va sustine in noapte aceasta la 01:00, ora Romaniei, o conferinta in care va anunta un tratament revolutionar impotriva Covid 19. La conferița ar urma sa participe seful FDA, Stephen Hahn si secretarul pentru Sanatate si Servicii…