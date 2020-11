Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 61 de ani, Mark Meadows, a anunțat dupa alegerile din SUA faptul ca a contractat coronavirus. Cu toate acestea, nu este clar cand a fost testat pozitiv pentru prima data, conform sursei citate. Citește și: ALEGERI SUA 2020 Biden il devanseaza pe Trump in Pennsylvania. Trump anunta…

- Mark Meadows, șeful de cabinet al președintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, potrivit CNN, care citeaza doi oficiali de la Casa Alba.Meadows a calatorit cu Donald Trump duminica și luni. De asemenea, el a participat marți la petrecerea de noapte a alegerilor de la Casa…

- Seful de cabinet al vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a indicat un purtator de cuvant, scrie AFP potrivit news.ro.Marc Short este cel mai recent nume care se alatura pe lista colaboratorilor administratiei Donald Trump care a contractat coronavirusul.…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune +Nu lasati COVID sa va controleze…

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a spus astazi ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adaugat ca va intra in carantina, potrivit Reuters. „Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui american, Kayleigh McEnany, a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, la cateva zile dupa ce Donald Trump a fost infectat cu virusul, transmite CNN. Presa americana noteaza ca imbolnavirea ei este un alt semn ca virusul se raspandește prin Casa Alba. Intr-o…

- Bill Stepien, șeful de campanie al presedintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, scrie CNN.Informatia a fost confirmata pentru CNN de un inalt oficial. Potrivit sursei citate de CNN, Bill Stepien va lucra de acasa. Cu o zi in urma, alți oficiali apropiați președintelui…

- Președintele SUA Donald Trump va fi transportat vineri centrul medical militar Walter Reed, unde va ramane internat cateva zile, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit CNN. Decizia a fost luata ca o „masura de precauție”, dupa ce Trump a fost confirmat cu coronavirus.Casa Alba precizeaca ca liderul SUA…