- Au segway-uri, propria șalupa pentru patrulare navala, norma de hrana și, desigur, uniforme noi. Vorbim de Poliția Locala din Timișoara, care, sub mandatele primarului Nicolae Robu, ajunge sa dea clasa structurii naționale din cadrul MAI. Asta, firește, cand vine vorba de dotari.Insa, investițiile…

- Doua grupuri de migranți au fost depistate de polițiștii locali in Timișoara. Tineri din Siria, Maroc și Afganistan au fost depistați in zona centrala a Timișoarei. Polițiștii au observat ieri, pe strada A. Pacha, trei tineri care, la vederea patrulei, au devenit agitați. Au fost legitimați de polițiștii…

- Dupa trimiterea in judecata a primarului PNL din Timișoara, Nicolae Robu, liberalii primesc o noua lovitura grea in justiție. Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta il acuza ca a vandut un teren in mod nelegal…

- Incapațanarea i-a adus probleme cu legea unui taximetrist din Timișoara. Aflat in așteptarea unui client, barbatul staționa intr-o zona interzisa, in spatele stației STPT din Gara de Nord, cand a fost depistat de polițiștii locali și somat sa se legitimeze. A sunat la 112, dandu-se victima, insa s-a…

- Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, a informat luni...

- Dan Negru i-a propus lui Florin Calinescu sa candideze la Primaria orasului Timisoara, in timpul emisiunii lui Ovidiu Ioanițoaia.Florin Calinescu, președintele Partidului Verde, s-a aratat incantat de propunerea colegului de la Antena 1 și a lansat un atac dur impotriva actualului edil de la Timișoara.Dupa…

- Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut special,…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a initiat un sondaj de opinie pe Facebook, dupa ce a interzis difuzarea de manele in spatiul public. El intreaba cetatenii daca sunt de acord cu masura lui. ”Ieri am interzis interpretarea/difuzarea de manele in aer liber pe domeniul public in Timisoara, precum si…