Şeful CNAIR: Astăzi, am semnat trei noi contracte pentru proiectarea şi construirea a încă 60,52 km de autostradă – FOTO ”Astazi, am semnat 3 noi contracte pentru proiectarea si constructia a inca 60,52 km de autostrada! Este vorba de tronsoanele 1 si 2 ale autostrazii Sibiu – Fagaras (parte a A13) si de sectiunea Suplacu de Barcau – Chirbis din Autostrada Transilvania. SectiuneaSuplacu de Barcau – Chirbis, in lungime de 26,35 km, va fi construita de un antreprenor roman, Constructii Erbasu SA, care trebuie sa finalizeze proiectarea si executia acestei sectiuni din autostrada Transilvania in maximum doi ani de la emiterea ordinului de incepere. Contractul in valoare de 884,123 milioane de lei, fara TVA este finantat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

