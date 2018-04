Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ANPC Constanta, Horia Constantinescu, spune ca in perioada minivacanței de 1 Mai vor fi detașați pe litoral mai mulți comisari care vor acționa in mai multe etape. "Vom fi peste tot, ca in BUG M...

- „In perioada 27 aprilie - 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii, in special cele spre Litoral si Valea Prahovei si vor fi asigurate legaturi cu principalele judete din tara”, potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de CFR Calatori. In plus,…

- Zborurile regulate sezoniere operate de catre compania aeriana Blue Air, vor fi disponibile de pe aeroport, inițial cu 2 frecvențe pe saptamâna, în zilele de joi și duminica, iar începând din data de 3 iulie pâna în 2 septembrie 2018, zborurile…

- Comisarii din cadrul CJPC Constanta au efectuat un control la autobuzele si microbuzele de transport calatori din Autogara Sud in Constanta.Potrivit comisarului sef adjunct Horia Constantinescu au fost controlate cinici mijloace de transport, ale unor companii de transport privat care efectueaza trasee…

- O cofetarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), iar sute de kilograme de produse au fost retrase de la comercializare, dupa ce echipele de control au descoperit mai multe nereguli, printre care ustensile vechi,…

- Peste 550 de accidente rutiere au avut loc in anul 2017, care s-au soldat cu ranirea a peste 730 de persoane si decesul a altor 36, releva Raportul de evaluare prezentat, marti, de seful IPJ Bistrita-Nasaud, comisarul sef Mihai Lupsa. Pe parcursul anului trecut, politistii de la Serviciul Rutier au lasat…

- Peste 550 de accidente rutiere au avut loc in anul 2017, care s-au soldat cu ranirea a peste 730 de persoane si decesul a altor 36, releva Raportul de evaluare prezentat, marti, de seful IPJ Bistrita-Nasaud, comisarul sef Mihai Lupsa. Pe parcursul anului trecut, politistii de la Serviciul Rutier au lasat…

- Șeful IPJ Vrancea, imputernicit inspector-șef Remus Nica, a prezentat in cadrul ședinței Colegiului Prefectural bilanțul privind activitațile desfașurate și rezultatele obținute in semestrul I al anului școlar 2017-2018, pentru creșterea gradului de siguranța publica in incinta și…