Retragerea trupelor occidentale din Afganistan genereaza riscuri "semnificative" privind amplificarea terorismului, afirma William Burns, directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com.

"Trebuie sa vedem foarte clar realitatea, sa observam potentialele provocari in materie de terorism, faptul ca atat reteaua Al-Qaida, cat si gruparea Stat Islamic mentin intentiile de recuperare a abilitatilor de atacare a obiectivelor SUA, fie in regiune, fie in Occident sau, in ultima instanta, pe plan intern", a declarat William Burns, in cursul audierilor…