Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, afirma ca, de la inceputul razboiului, Ucraina a inregistrat 61.000 de morți in randul armatei si 49.000 de raniți, relateaza Rador.

Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat vineri "in cei mai fermi termeni atrocitatile comise la Izium, in Ucraina, sub ocupatie rusa", dupa descoperirea a sute de cadavre ingropate sumar in apropierea acestui oras recucerit de ucraineni de la fortele ruse, potrivit Kievului, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit vineri cu seful companiei turcesti de aparare Baykar si a declarat ca aceasta companie va infiinta o fabrica in Ucraina pentru a construi vehicule aeriene fara pilot la bord.

Avand in vedere numarul mare de refugiați din Ucraina și solicitanți de azil din alte țari, 12 din 16 state (landuri) din Germania ar bloca acceptarea altor persoane care cauta un refugiu in Germania, informeaza publicația ZEIT.de.

Șeful ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu Volodimir Zelenski și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 18 august la Lviv, a declarat marți purtatorul de cuvant Stephane Dujarric.

Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii.

Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat joi atat fortele ruse, cat si cele ucrainene ca pericliteaza inutil civilii din Ucraina, transmite AFP.

Germania a rezolvat problema furnizarii de muniție catre Ucraina pentru instalațiile de artilerie autopropulsata antiaeriana „Gepard", potrivit Der Spiegel.