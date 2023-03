Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca varsta de pensionare crește in Romania de la un an la altul, exista cateva categorii de angajați care beneficiaza de o reducere semnificativa a acesteia. Cu toții ne dorim sa ieșim mai devreme la pensie. Insa cei care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare sunt puțini, și…

- Ieri, ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca autoritatile din tara noastra trebuie intai sa se ocupe de speranta de viata sanatoasa a cetatenilor, dupa care sa vada daca pot discuta despre o eventuala majorare a varstei de pensionare, potrivit Agerpres. El a adaugat ca nu sustine sub nicio forma…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit, luni, despre o eventuala majorare a varstei de pensionare. „Eu nu inteleg ce au gandit acei oameni cand au trecut aceste aspecte in PNRR, pentru ca, cu siguranta, la oameni nu s-au gandit. Speranta de viata in Occident este mult mai mare ca speranta de viata…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca autoritatile din tara noastra trebuie intai sa se ocupe de speranta de viata sanatoasa a cetatenilor, dupa care sa vada daca pot discuta despre o eventuala majorare a varstei de pensionare. El a adaugat ca nu sustine sub nicio forma majorarea varstei…

- „Sub nicio forma nu sustinem o majorare a varstei de pensionare peste varsta de 65 de ani", a anunțat Marius Budai - ministrul Muncii, luni, intr-o conferinta de presa, la sediul central al PSD.„Nu inteleg ce au gandit acei oameni cand au trecut aceste aspecte in PNRR, pentru ca, cu siguranta, la oameni…

- Dupa trei ani de pandemie, speranța de viața a scazut in intreaga Uniune Europeana. A ajuns la 80,1 ani, fața de 81,3 in 2019, conform Eurostat. Romania ramane la coada clasamentului. Noile date privind speranța de viața se suprapun peste o dezbatere in mai multe parți ale Europei, inclusiv in Romania,…

- Marius Budai a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre varsta de pensionare a romanilor. Francezii au ieșit in strada, nemulțumit de creșterea varstei de pensionare, de la 62 la 64 de ani. In acest context, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre…

- Toate categoriile de angajați și angajatori din Romania sunt obligate prin lege sa achite obligațiile catre stat pentru a putea dobandi calitatea de asigurat. In acest fel, orice persoana angajata cu cu contract de munca va beneficia de toate drepturile oferite de legislația romana in vigoare privind…