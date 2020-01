Şeful Cancelariei: Tot ceea ce înseamnă drepturi salariale şi drepturi la pensie aflate în plată vor fi respectate de PNL "Tot ceea ce inseamna drepturi salariale, drepturi la pensie aflate in plata, potrivit legilor in vigoare si care urmeaza sa creasca, potrivit legilor in vigoare, noi (PNL) le vom respecta, inclusiv majorarile salariale pentru profesori. Atat cele de la 1 ianuarie, cat si cele de la 1 septembrie, astfel incat profesorii sa ajunga pe grila din 2022. Am spus acest lucru de nenumarate ori, se pare insa ca, in disperare de cauza, cei din PSD continua sa alimenteze aceste intoxicari folosindu-se in mod absolut cinic si ticalos de fricile oamenilor", a precizat Danca, conform Digi24. Cat priveste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

