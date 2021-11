Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Valeriu Gheorghita, seful campaniei nationale de vaccinare, a explicat la Digi24 de ce testele de anticorpi nu pot fi trecute in certificatul digital alaturi de vaccinare, trecere prin boala sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR ori antigenic rapid.

- Romania se vaccineaza. Peste 6.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa 111.033 persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore 150.639 de persoane vaccinate in ultimele 24 de oreTotal persoane vaccinate: 6.621.326;Persoane vaccinate cu schema completa: 6.041.920;Persoane vaccinate cu…

- Peste 6,5 milioane de romani s-au vaccinat anti-COVID de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, in 27 decembrie 2019, dintre care peste un milion s-au vaccinat in ultimele cinci saptamani, de cand ritmul campaniei a crescut, in condițiile in care Romania are una dintre cele mai mici rate de vaccinare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia, viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, i-a spus medicului Valeriu Gheorghița ca mesajul sau, in campania de vaccinare, a fost simplu: „Toți oamenii vor fi...

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a avut o discuție prin videoconferința cu viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia, țara cu cea mai mare rata de vaccinare din Europa. Gouveia e Melo a spus ca mesajul sau pentru portughezi a fost…

- Dr. Valeriu Gheorghița a discutat cu experții OMS: „Ramane teama de reacții adverse. Este nevoie de o comunicare mult mai aplicata”. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei vaccinare din Romania, a intervenit luni, in exclusivitate la Antena 3, unde a facut rezumatul discuției pe care a avut-o cu…