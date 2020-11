Generalul Nick Carter, șeful armatei britanice, a subliniat in cadrul unui interviu ca un Al Treilea Razboi Mondial nu este exclus. Escaladarea tensiunilor regionale si erorile de judecata ar putea duce in cele din urma la un conflict extins. In opinia sa, situatia este incerta in prezent la nivel global, iar pandemia de COVID-19 este un factor in acest sens. „Cred ca traim intr-un moment in care lumea este un loc foarte nesigur si nelinistit si, desigur, dinamica competitiei globale este deopotriva o caracteristica a vietilor noastre, si cred ca riscul real pe care il avem cu un numar destul…