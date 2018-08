Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care și-a injunghiat șeful la fabrica din Oraștie urma sa fie concediata. Acesta este motivul pentru care angajata, in varsta de 49 de ani, și-a injunghiat șeful. Muncitoarea a fost reținuta pentru 24 de ore și este cercetata pentru tentativa de omor. Fapta femeii a ridicat și alte…

- O angajata și-a injunghiat șeful de secție, cu un cuțit, in zona inimii. The post Incident grav la o fabrica de cablaje din vestul țarii. O angajata și-a injunghiat șeful cu un cuțit, in zona inimii appeared first on Renasterea banateana .

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a facut declarații dure la postul ANtena 3, apropiat PSD. ”La ora asta nu știu ce sa se întâmple ca acest demers (al suspendarii) sa se opreasca în toamna. Daca dintr-o data s-ar schimba, daca ar înțelege…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Insa, decizia…

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, plangere care a ajuns deja la DIICOT. Șeful PSD da vina pe Klaus Iohannis, pe care il acuza de „tentativa de lovitura de stat”.

- Ludovic Orban a depus plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila si al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, din cauza memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel. Seful PNL a precizat ca plangerea a fost facuta in nume personal.