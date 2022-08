Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Dupa un inceput slab de sezon, stațiunile de pe litoralul romanesc sunt acum ocupate aproape la capacitate maxima. Pentru a-i atrage pe turiști, la Mamaia au fost introduse oferte speciale cu reduceri de pana la 20%, potrivit EuropaFM.Agențiile de turism primesc telefoane in continuu pentru rezervari…

- ”Scumpirile anuntate pentru acest sezon estival, dupa doi ani de pandemie si declansarea unui razboi in Ucraina, un conflict care a afectat drastic economia mondiala, nu i-au descurajat pe romani sa mearga in vacanta, chiar daca toate aceste schimbari i-au obligat sa fie mai atenti la alegerile pe care…

- Situatia din ultimele zile arata ca, desi este vara, numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns la aproape 10.000 pe zi, in timp ce in perioada similara din 2020 si 2021, Romania avea de in jur de 1.000, respectiv aproximativ 200 de cazuri. Cauzele sunt multiple, dupa cum arata specialistii.

- Bolile de care sufera fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. "In cazul Oprescu, (...) am fost interpelati de instanta din Grecia cu privire la doua…

- Seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, l-a primit marti pe viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Oleg Serebrian, aflat in vizita in Romania. Cei doi oficiali au discutat despre evolutiile de securitate din Transnistria, dar si despre aderarea Republicii Moldova la UE.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Cotroceni, pe printul Charles. Cei doi oficiali au vorbit despre situatia de securitate din regiune, dar si despre combaterea efectelor schimbarilor climatice in Romania. Seful statului a apreciat implicarea mostenitorului coroanei britanice in promovarea…

- Sase plaje romanești au primit eticheta Steagul Albastru pentru sezonul turistic 2022, anunta Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Instituția prezinta si lista acestor plaje, una fiind din Mamaia, cate doua din Navodari si Eforie si o alta din Olimp. „Sase plaje romanesti au primit distinctia…