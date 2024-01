Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat pentru DigiEconomic.ro ca personalul Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a mers, dupa dezastrul de la Ferma Dacilor, in comandamente organizate ad-hoc, sa inchida unitați de primire a turiștilor in zone PNL, cum a fost cazul stațiunii de schi Ranca, dar…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a afirmat, dupa informațiile potrivit carora este prieten cu proprietarul pensiunii „Ferma Dacilor”, pe care a și promovat-o, ca nu are nicio legatura ce a mancat el acolo cu incendiul de marți, in care…

- „L-am cunoscut (pe patron, n.red.) cand eram copii (…) Am fost (la Ferma Dacilor , n.red.) in urma cu foarte mulți ani și am avut o rulota in care am stat eu cu baiețelul meu. Va pot spune un lucru care acum ma cutremura, luam in calcul cu fiul meu sa ajungem acolo de sarbatori, in aceasta dimineața…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie, conform Agerpres.In urma incendiului 6 persoane și-au pierdut viața și alte 3 sunt date in continuare disparute. Șeful ANPC, Horia…

- „Ferma Dacilor”, pensiunea din județul Prahova, fara autorizație la incendiu, unde un incendiu violent a provocat mai multe decese, era recomandata de șeful ANPC, Horia Constantinescu, pentru produsele romanești servite aici.