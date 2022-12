Stiri pe aceeasi tema

- Seth Berkley, seful Aliantei Globale pentru Vaccinuri si Imunizare (GAVI), a declarat luni ca este prea devreme pentru a nu mai considera pandemia de COVID-19 o urgenta de sanatate la nivel global, subliniind ca situatia s-ar putea inca inrautati, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Fii…

- Atribuirea a avut la data de 28 noiembrie, licitatia fiind afisata in registrul SEAP la data de 30 noiembrie 2022 Firma castigatoare are sediul in Bucuresti, Sectorul 1, pe strada Poligrafiei, fiind infiintata in anul 2018 O alta companie a importat, in 2020, 2,2 milioane de masti, dar contractul cu…

- China a inregistrat, vineri, 35.183 de noi infectii COVID-19, din care 3.474 simptomatice si 31.709 asimptomatice, a declarat, sambata, Comisia Nationala pentru Sanatate, informeaza Reuters, preluat de News.ro . Este un nou numar record de cazuri COVID, pentru a treia zi consecutiv. Excluzand cazurile…

- SUA mențin starea de urgența de sanatate publica pentru pandemia de COVID-19, permițand milioanelor de americani sa se testeze, vaccineze sa sa aiba acces la tratamente gratuite, relateaza Reuters.

- Epidemia de variola maimutei continua sa reprezinte o urgenta de sanatate publica, cel mai inalt nivel de alerta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a anuntat marti Comitetul de Urgenta al agentiei ONU, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indicat miercuri ca infectiile COVID-19 raman o urgenta la nivel global, la aproape trei ani de la declararea pandemiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Comitetul de urgenta al OMS a declarat pentru prima data epidemia de COVID-19 drept urgenta de sanatate…

- Numarul europenilor care afirma ca se confrunta cu probleme de sanatate mintala a crescut in timpul pandemiei de COVID-19, chiar si dupa ridicarea restrictiilor legate de coronavirus, potrivit unor sondaje publicate joi, relateaza Reuters.

- Directorul interimar al Centrului african pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (Africa CDC) spune ca pandemia COVID este inca „foarte prezenta pe continent” și este inca o amenințare. Pandemia COVID-19 este inca o amenințare pe continentul african, avand in vedere rata scazuta de vaccinare, a declarat…