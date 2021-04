Președintele Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea, a declarat in cadrul unei conferințe de presa organizate cu ocazia Zilei Comunicațiilor, Ediția 26, ca romanii nu vor fi obligați sa aiba carte de identitate electronica, insa fara acest document cetațenii nu vor mai putea calatori in afara țarii. „Cartea de identitate electronica vine la pachet cu multe alte beneficii. Ea nu va fi obligatorie, pentru ca exista, din pacate, si cetateni care pun la indoiala modul in care datele sunt stocate, faptul ca aceasta carte de identitate electronica le va incalca anumite drepturi,…