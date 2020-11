Șefii OMS, îngrijorați de lipsa de încredere a populației globale în vaccinuri Lipsa increderii oamenilor intr-un vaccin anti-Covid și faptul ca un numar foarte mare refuza ideea de a se vaccina, ar putea ingreuna extrem de mult lupta impotriva bolii, susțin reprezentanții OMS. Katherine O’Brien, directorul Departamentului de Imunizare din cadrul OMS, a explicat intr-un interviu acordat pentru AFP ca anunțul privind vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioNTech este “extrem de important” pentru lupta cu Covid-19. Virusologul atrage, insa, atenția cu privire la faptul ca dezinformarea și teoriile conspiraționaiste care se dezvolta in jurul vaccinului, ar putea ingreuna lupta cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

