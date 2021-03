Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea IPJ Bacau si a Politiei Onesti a fost demisa in cazul interventiei de la Onesti, unde un barbat a sechestrat doi muncitori, apoi i-a ucis, a decis ministrul Lucian Bode. Principalii vinovati sunt, insa, sefii Politiei Romane, dar si secretarul de stat in Ministerul de Interne Bogdan Despescu,…

- „E un eveniment care nu face cinste celor care au intervenit acolo. Spun și aici ca inainte de toate transmit condolenațe celor doua familii indoliate. Dincolo de funcția pe care o am, pentru mine ca cetațean cel mai greu de acceptat este ca in urma unei intervenții din partea MAI nu am reușit sa salvam…

- Dupa tragedia de la Onești, acolo unde un barbat a ucis doi muncitori care lucrau in fosta sa casa, Poliția Romana a dispus efectuarea unui control. Doi muncitori care renovau un apartament in Onești, județul Bacau, au fost omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat.…

- Procurorii DIICOT au retinut 11 persoane, care ulterior au fost arestate preventiv si care faceau parte din una dintre cele mai importante grupari infractionale specializate in distributia de heroina si noi substante psihoactive din Bucuresti. "In urma unei investigatii care a durat patru…

- ”La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 5 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in care se efectueaza cercetari…

