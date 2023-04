Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani in care s-a zbatut sa revina la profit și nu a reușit, Credit Suisse a fost preluat de UBS, un rival tradițional de-al sau. In urma fuziunii, UBS ajunge sa aiba active de peste 800 de miliarde de euro - suma comparabila cu Produsul Intern Brut al Elveției.

- Ammar Al Khudairy, presedintele Saudi National Bank, cel mai mare actionar al Credit Suisse Group AG, ale carui recente comentarii au provocat declinul semnificativ al actiunilor grupului bancar elvetian, a demisionat, transmit Reuters si Bloomberg.El va fi inlocuit de directorul general al Saudi…

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, a informat, duminica, 18 martie, Financial Times, citat de ziarul elvețian Blick . Potrivit CS, oferta este prea mica și ar dauna prea mult acționarilor, care, la fel ca și angajații, au un interes in capitalul social…

- Primaria municipiului Brasov cere din nou Guvernului sa aprobe preluarea de catre administratia locala a Cetatuii Brasovului, monument arhitectonic care dateaza din perioada medievala si care pana nu demult s-a aflat in proprietatea Aro Palace. Solicitarea vine in contextul in care si Ministrul Educatiei…

- Facturile mari din acest an pun in dificultate nu doar consumatorii casnici, dar si administratiile institutiilor de invatamint din Republica Moldova. Directorii unor scoli sint nevoiti sa faca modificari in bugetul institutiei pentru a nu fi debransati de la gaz sau curent. Alti manageri spun ca au…

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat s-a reunit, luni la Sinaia, pe agenda conducerii formatiunii aflandu-se prioritatile legislative ale Parlamentului, pregatirile pentru programul de guvernare cu care PSD va veni la rotatia premierilor din luna mai, precum si relatia din coalitie…

- Florin Tanasescu Pe drumul de costise ce duce nicaieri, trece Culai, gandind la ziua de ieri. Este pe bicicleta si pedaleaza de zor. Zice „Sarrr-mana!” la cate-o udemerista, razboinic din fire, injura in gand cate-o Xena pesedista. Pe drumul de costite ce duce spre ziua de-alaltaieri, apare o pisica.…

- Vicepremierul Andrei Spinu susține ca Republica Moldova a inregistrat progres semnificativ in procesul de implementare a legislației europene in domeniul energiei in cadrul Comunitații Energetice, a susține Spinu. Astfel, potrivit Bani.md, el reacționeaza dupa ce a aparut scandalosul video publicat…