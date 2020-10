Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Fetești a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Avea 48 de ani și nu avea alte boli. Medicul a ajuns la Spitalul Colentina din Capitala in urma cu aproximativ doua saptamani, apoi a fost transferata la Terapie Intensiva, potrivit Digi…

- Intrebata daca numarul infectiilor cu noul coronavirus va creste in octombrie, dr. Beatrice Mahler a explicat ca medicii nu s-au asteptat sa aiba "acest numar mare de cazuri atat de devreme, in aceasta toamna. "Am fi foarte fericiti daca spre sfarsitul lunii se va stabiliza numarul cazurilor.…

- Starea de sanatate a celui mai tanar pacient cu coronavirus din Romania care a ajuns la Terapie Intensiva a evoluat in bine. Minorul poate respira singur și in zilele urmatoare va fi transferat la sectia de pneumologie. „Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen, este in continuare…

- Unitatea de Primiri Urgențe și Secția de Anestezie și Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgența „Bagdasar-Arsenie” din București vor fi dotate cu echipamente și aparatura medicala pentru...

- Viviana Vlasov (72 de ani), sotia lui Mihail Vlasov, a murit ieri, fiind internata la Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva cu diagnosticul Covid 19.Citește și: Ludovic Orban il face praf pe Alexandru Rafila: ‘Niciodata un guvern nu poate sa impuna asa ceva’Potrivit medicilor, aceasta…

- Starea ei de sanatate s-a agravat ca, pe langa infectia cu COVID-19, ranile suferite in urma impactului dintre autospeciala si autoturism i-au fost fatale. Femeia a murit, joi, in jurul orei 1. Ea suferise o trauma toracica, dupa ce ambulanța care o transporta de la Orșova la Targu-Jiu a cazut de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca cu o noapte inainte nu au mai existat locuri in spitalele Covid din Bucuresti pentru pacientii simptomatici. ”Dupa o discutie cu domnul ministru Tataru, cu primul ministru, cu ministrul Bode, decizia a fost…

- Numarul paturilor de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias” si la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Declaratia lui Nelu Tataru vine dupa ce, vineri, Raed Arafat…