Stiri pe aceeasi tema

- Anca Elena Stefan, managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", a fost trimisa in judecata de DNA intr-un dosar de fraude cu fonduri europene, in legatura cu derularea unui proiect intitulat "Anotimpuri la borcan". Anca Elena Stefan este acuzata de schimbarea, fara respectarea…

- Prin Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, aflat in coordonarea secretarului de stat Florin CRET si pentru care Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei este Autoritate de Management, s-au semnat 60 de contracte de finantare. La finalul anului 2020, Autoritatea…

- Doar doua unitati de cazare din Delta Dunarii sunt deschise in aceasta iarna, in conditiile in care in anii trecuti numarul pensiunilor care aveau oferte pentru sarbatorile de iarna era de cel putin sase ori mai mare, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei…

- Primaria Timișoara și Consiliul Local și-a depașit limita competențelor materiale in ceea ce privește procedura de reatestare a administratorilor de bloc, se arata intr-o adresa a Prefecturii Timiș, emisa ca urma a sesizarilor lansate de Federația Asociaților de Locatari Timișoara. Solicitarea a venit…

- Alexandru Cumpanașu, pus sub acuzare de DNA Constanța pentru fraude europene, a fost selectat prin Asociația pentru Implementarea Democrație sa implementeze un proiect de aproape patru milioane de lei din bani europeni la Primaria Alexandria, scrie Presshub. Banii vor fi cheltuiti pentru licențe de…

- Premierul Ludovic Orban, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ministrul Sanatații, Nelu Tataru și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au semnat luni 10 contracte de finanțate din fonduri europene, in valoare totala de peste 330 milioane de lei, pentru dotarea a 10 spitale din București…

- Un politist din Giurgiu, Marius Niculae Pencea, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru fraude cu fonduri europene, in urma carora a obtinut ilegal peste 1,4 milioane de lei. Politistul si-a deschis o firma pe numele mamei sale, apoi si-a folosit functia pentru a obtine contracte si…