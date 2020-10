Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, ii acuza pe cei din PSD de subminarea economiei naționale și anunța ca va solicita, odata ce va fi ales noul Parlament, o comisie de ancheta parlamentara pentru perioada 2017-2019.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele…

- Presedintele chinez Xi Jinping a marcat cu solemnitate vineri implinirea a 70 de ani de la intrarea Chinei in Razboiul din Coreea (1950-1953), ocazie pentru el de a celebra o "victorie" impotriva SUA, dar si de a atrage atentia ca tara sa nu va permite sa ii fie subminate suveranitatea si securitatea,…

- Grecia a cerut miercuri Uniunii Europene sa reconsidere uniunea vamala cu Turcia ca reactie la activitatile Ankarei de explorare a gazelor in apele Mediteranei, deplangand ceea ce a calificat ca fiind ”fanteziile imperiale ale Turciei”, transmite Reuters.Citește și: SUA au luat decizia care…

- Aproape 300 de persoane au fost arestate de politia din Hong Kong, duminica, in timpul manifestatiilor organizate in semn de protest fata de amanarea alegerilor legislative in fosta colonie britanica, relateaza AFP, citata de Agerpres.Aceste alegeri urmau sa aiba loc duminica si sa permita reinnoirea…

- Ca urmare a adoptarii noilor legi ale securitații impuse de China, Departamentul de Stat al SUA a transmis ca a notificat autoritațile din Hong Kong in legatura cu suspendarea sau anularea a trei acorduri bilaterale cu provincia semiatonoma, conform Reuters. Acordurile vizeaza extradarea, transferul…

- Magnatul media Jimmy Lai din Hong Kong a fost arestat pentru suspiciune de coluziune cu forte straine in conformitate cu legea privind securitate nationala impusa de Beijing metropolei financiare in luna iunie, potrivit anuntului facut pe Twitter luni de un colaborat apropiat al acestuia, transmite…

- Germania a anuntat vineri ca a decis suspendarea tratatului de extradare dintre Berlin si Hong Kong, in contextul amanarii cu un an a alegerilor din regiunea administrativa speciala a Chinei si al recentei adoptari de catre forul legislativ suprem de la Beijing a unei noi legi privind securitatea…

- Guvernul din Hong Kong a interzis joi candidaturile pentru parlament a 12 sustinatori ai democratiei, printre care activistul Joshua Wong, membri ai Partidului Civic si alti castigatori ai unor scrutinuri preliminare neoficiale organizate luna aceasta de opozitie, transmit Reuters si AFP potrivit…