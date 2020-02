Sefa democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, si-a manifestat marti intr-un mod foarte vizibil dezacordul cu Donald Trump, rupand o copie de discursului sau sustinut in Congres, relateaza AFP, DPA si Reuters.



In momentul in care presedintele american tocmai isi termina discursul privind Starea Uniunii, Nancy Pelosi care se afla, conform traditiei, in picioare in spatele lui alaturi de vicepresedintele Mike Pence, a luat ostentativ documentul aflat in fata ei si l-a rupt.



La iesire, intrebata de un jurnalist de ce a facut acest gest, ea a raspuns enigmatic. "Pentru…