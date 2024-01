Șefă de la „Finanțe Publice” Galați, 5 ani de închisoare pentru luare de mită Fosta șefa a Inspecției Fiscale din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, Maria Cozma Ion, a fost condamnata de Tribunalul Galați la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, iar o subordonata a sa, care a fost complice la comiterea infracțiunii, va executa 3 ani de inchisoare. Instanța de la Secția Penala a Tribunalului Galați s-a pronunțat in dosarul nr 3.176/121/2020 in care a fost judecata Maria Cozma Ion, fosta șefa a Direcției Fiscale a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați, acuzata de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

