- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astazi la telefon cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Subiectul discuției s-a axat pe problema aprovizionarii cu gaze naturale cu care se confrunta Republica Moldova. Șefa statului i-a mulțumit pe aceasta cale Președintei pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a angajat vineri "sa faca sa fie respectate principiile fondatoare ale UE" privind primatul dreptului european si al verdictelor Curtii de Justitie, dupa o decizie rasunatoare a Curtii Constitutionale din Polonia.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, intr-o conferința de presa la București, ca prețurile tot mai mari la energie sunt generate de creșterea cererii pentru gaze, in special din Asia, iar soluțiile pe termen scurt se gasesc in Norgevia și Rusia. „Suntem in proces…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Bucuresti, unde va avea, luni, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, contextul finalizarii evaluarii Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, au anuntat reprezentanti ai