Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a admis “semne de moderatie” ale inflatiei de baza in zona euro, dar a reafirmat ca este prea devreme sa se creada ca s-a depasit momentul de varf, transmite Reuters. Declaratiile sefului BCE vor cimenta probabil asteptarile pietei ca vor urma noi majorari ale dobanzilor in iunie si iulie, in pofida incetinirii ritmului de crestere a inflatiei, scrie Agerpres. “Cele mai recente date disponibile sugereaza ca indicatorii privind presiunile inflationiste raman ridicati si, desi exista unele semne de moderare, nu exista o dovada clara ca…