Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Sectiei ATI de la Spitalul de Urgenta ''Profesor Dr. Dimitrie Gerota'', Alida Moise, a fost imputernicita, vineri, sa indeplineasca functia de director general al acestei unitati sanitare. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pe Facebook, informeaza Agerpres."Tot de…

- Sefa sectiei de anestezie-terapie intensiva (ATI) de la Spitalul „Dimitrie Gerota” din Bucuresti, afectata grav de virusul SARS-Cov-2 cu care a fost infectata de catre unul dintre primii pacienti diagnosticati cu Covid-19 in Romania, ar putea fi externata luni, dupa ce si-a revenit si a stat pe suport…

- Fostul ofiter MAI Nelu Lupu, care a mintit ca nu a calatorit in strainatate si care a infectat zeci de persoane cu COVID-19, a fost externat, conform unor surse. Barbatul nu le-a spus, initial, autoritatilor ca a fost plecat in Israel. Barbatul a fost internat initial la Spitalul de Urgenta "Dimitrie…

- Parchetul General a deschis dosar penal pentru ” divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice”, intrucat au aparut in spatiul public discutii din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, inainte de a fi decizii finale. Parchetul General a preluat si dosarul barbatului…

- Romanul de 60 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota" din Bucuresti, a calatorit in teritoriile palestiniene, in perioada 21-26 februarie 2020, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Ministerului Turismului din Israel. Potrivit oficialilor…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…